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У Ростовській області РФ оголосили стан надзвичайної ситуації

19 лютого, 2022 субота
13:16
війна з Росією Евакуація ОРДЛО, Ростовська область

Через "евакуацію" російськими окупантами з ОРДЛО населення у Ростовській області оголошено стан надзвичайної ситуації

Про це заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, повідомляє Інтерфакс. 

Він оголосив про запровадження в регіоні режиму надзвичайної ситуації через наплив "евакуйованих" російськими окупантами ОРДЛО. 

"З огляду на тенденцію до зростання кількості громадян, які перетинають кордон на території Ростовської області, ми вважаємо за доцільне запровадити режим реагування "надзвичайна ситуація" з 10:00 19 лютого 2022 року", - сказав Голубєв. 

Він повідомив, що 1 692 "евакуйованих" перебувають у пунктах розміщення в Ростовській області. загалом підготовлено 143 пункти.

За повідомленнями російських ЗМІ загалом із ОРДЛО за добу вивезли близько 10 тис. людей. 

  • 18 лютого очільники "ДНР" Денис Пушилін та "ЛНР" Леонід Пасічник повідомили про евакуацію населення до Росії. 

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евакуація
надзвичайний стан
Ростовська область
ОРДЛО
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