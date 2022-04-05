У Рубіжному росіяни влучили у цистерну з азотною кислотою, жителів міста просять позакривати вікна та підготувати вологі маски

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у telegram.

"У Рубіжному орки влучили у цистерну з азотною кислотою. Не виходьте з укриттів!

Якщо Ви у приміщенні - закрийте двері та вікна. Підготуйте вологі маски для обличчя!", - написав Гайдай.

Він також попередив про небезпеку азотної кислоти.

"Азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки. Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях - набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами. При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору", - застеріг Гайдай.

Він також надав рекомендації з першої допомоги при враженні речовиною.

"При попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При попаданні на шкіру - уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води", - порадив Гайдай.



21 березня на підприємстві Сумихімпром стався витік аміаку, зона ураження склала 2,5 км.

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