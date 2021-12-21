У Румунії планують провести протести через посилення карантинних обмежень

Про це повідомляє Euronews.



У вівторок, 21 грудня, парламент Румунії має проголосувати, чи поширювати дію COVID-пропуску на робочі місця.



COVID-пропуск підтверджує, що його власник або був повністю вакцинований, або отримав негативний результат тесту на коронавірус протягом останніх 48 годин, або нещодавно одужав від хвороби. З жовтня цього року він був необхідний для відвідування ресторанів, торгових центрів, магазинів (окрім продуктових), культурних об’єктів, басейнів та тренажерних залів.



Попередні зусилля уряду підвищити рівень вакцинації значною мірою провалилися, тому у зв'язку зі збільшенням випадків зараження коронавірусом у країні парламент вирішив поширити використання COVID-пропуску на робочі місця.



Проте ультраправа популістська партія Альянс за єдність Румунії (AUR) виступила категорично проти законопроєкту та назвала його прихованою спробою ввести обов'язкову вакцинацію. Очікується, що у вівторок, 21 грудня, тисячі людей зберуться під парламентом, щоб висловити свій протест.



За даними Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC), Румунія має один із найнижчих рівнів вакцинації в ЄС: лише 39,6% з її 19,3 млн жителів повністю щеплені від COVID-19. Середній показник для країн ЄС становить 67,3%.

Нагадаємо, 6 грудня Румунія зафіксувала два перші зараження "Омікроном" та посилила карантинні обмеження.

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