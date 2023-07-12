У Румунії знайшли мертвим чемпіона країни з бодибілдингу. Спортсмен нібито потонув у мілководному озері

Про це повідомляє The Mirror.

Бодибілдера Кетеліна Стефанеску знайшли мертвим на озері біля комуни Лазурі, Румунія. Повідомляється, що тіло 30-річного спортсмена виявили на глибині 1 метра.

Озеро є мілководним. Стефанеску рибалив разом зі своїм товаришем, проте друг повинен був відправитись додому і залишив спортсмена наодинці. Після повернення він знайшов бодибілдера непритомним.

На місце прибула поліція та медики. Проте лікарі не зуміли врятували Кетеліна Стефанеску та констатували смерть.

"З'ясовуються всі обставини того, що трапилося", - заявили правоохоронці округу Дамбовіца.

Хто такий Кетелін Стефанеску

Кетелін Стефанеску - колишній чемпіон Румунії з бодибілдингу у ваговій категорії до 80 кг. Він виступав у категорії класичного бодибілдингу для учасників зростом до 180 см.

Працював тренером із фітнесу. У спортсмена залишилися дружина та донька.