У Санкт-Петербурзі зек-вагнерівець пограбував квітковий магазин на 100 тис. рублів

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Вагнерівець вломився до квіткового магазину і змусив продавчиню віддати йому касу.

"Ти ПВК Вагнера чула? Зробиш зайвий рух, я в тебе ножа всаджу, відповідаю", - сказав вагнерівець до продавчині магазину.

За повідомленнями ЗМІ, вагнерівець викрав 100 тис. рублів. Після цього його затримали.

Раніше росіянин вже був засуджений за грабежі та розбої. Потім пройшов службу у ПВК Вагнера.