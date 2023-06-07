У Санкт-Петербурзі зек-вагнерівець пограбував квітковий магазин на 100 тис. рублів
У вівторок, 6 червня, боєць ПВК Вагнера пограбував квітковий магазин у Санкт-Петербурзі
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Вагнерівець вломився до квіткового магазину і змусив продавчиню віддати йому касу.
"Ти ПВК Вагнера чула? Зробиш зайвий рух, я в тебе ножа всаджу, відповідаю", - сказав вагнерівець до продавчині магазину.
За повідомленнями ЗМІ, вагнерівець викрав 100 тис. рублів. Після цього його затримали.
Раніше росіянин вже був засуджений за грабежі та розбої. Потім пройшов службу у ПВК Вагнера.
- Російська група найманців ПВК Вагнера використовує Twitter і Facebook для залучення нових терористів.
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