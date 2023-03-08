У селі на Херсонщині здетонувала російська вибухівка, поранено місцевого мешканця

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначається, що 41-річний чоловік підняв знайдений в полі боєприпас, внаслідок чого зазнав поранень руки, наразі він знаходиться у лікарні.

"Поблизу села Трифонівка Великоолександрівської громади здетонувала російська вибухівка, поранений чоловік. Це сталося вчора увечері. Попри елементарні правила безпеки 41-річний місцевий мешканець підняв знайдений у полі боєприпас", - йдеться у повідомленні.