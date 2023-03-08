У селі на Херсонщині здетонувала російська вибухівка, поранено місцевого мешканця
Ввечері 7 березня біля села Трифонівка, що на Херсонщині, здетонувала російська вибухівка, поранено місцевого мешканця
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зазначається, що 41-річний чоловік підняв знайдений в полі боєприпас, внаслідок чого зазнав поранень руки, наразі він знаходиться у лікарні.
"Поблизу села Трифонівка Великоолександрівської громади здетонувала російська вибухівка, поранений чоловік. Це сталося вчора увечері. Попри елементарні правила безпеки 41-річний місцевий мешканець підняв знайдений у полі боєприпас", - йдеться у повідомленні.
- Протягом доби 7 березня росіяни випустили по території Херсонщини 309 снарядів з важкої артилерії та "градів", є поранений.
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