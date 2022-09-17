У селищі біля Мелітополя, куди передислокувалися росіяни, пролунало 5 вибухів
У Богатирі поблизу Мелітополя, куди росіяни перемістили частину військових і техніки, 17 вересня пролунало 5 вибухів
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.
"Щойно: 5 вибухів в селищі Богатир в районі Молочного лиману, куди окупанти передислокували частину своєї військової техніки і особового складу", - наголосив він.
Іван Федоров зауважив, що в південно-західному напрямку військових баз росіян вибухи гриміли вдруге за день, адже вранці вони були в Радивонівці. Зараз збирають інформацію про ворожі втрати.
- Уранці 17 вересня поблизу села Радивонівка згоріла військова база окупантів.
- 17 вересня ЗМІ повідомили, що партизани Мелітополя підірвали колію, чим зупинили доставку ворожих боєприпасів.
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