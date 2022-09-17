Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.

"Щойно: 5 вибухів в селищі Богатир в районі Молочного лиману, куди окупанти передислокували частину своєї військової техніки і особового складу", - наголосив він.

Іван Федоров зауважив, що в південно-західному напрямку військових баз росіян вибухи гриміли вдруге за день, адже вранці вони були в Радивонівці. Зараз збирають інформацію про ворожі втрати.

Уранці 17 вересня поблизу села Радивонівка згоріла військова база окупантів.

17 вересня ЗМІ повідомили, що партизани Мелітополя підірвали колію, чим зупинили доставку ворожих боєприпасів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb