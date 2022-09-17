Про це інформує місцеве видання "Ріа-Мелітополь".

Повідомляється, що було підірвано залізничне полотно, яким російські військові доставляли зброю та паливо для військової техніки з АР Крим. Після події окупанти пильно оглядали всі машини, перевіряли всіх велосипедистів та пішоходів.

Також відомо, що вибух підтвердили окупанти й на своїх пропагандистських каналах, назвавши роботу партизанів "ударом українських бойовиків". Загиблих та постраждалих немає. Внаслідок роботи мелітопольського опору зруйновано приймально-відправний шлях станції Низяни, а також пошкоджено 25 шпал.

8 вересня у тимчасово окупованому Мелітополі партизани звернулися у відео до колаборантів з закликом здаватися.

тимчасово окупованому Мелітополі партизани звернулися у відео до колаборантів з закликом здаватися. Антиросійський рух опору у суботу, 10 вересня 2022 року, атакував базу окупантів, розташовану в одному з районних військових комісаріатів міста Херсона.

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