У Мелітополі партизани підірвали колію, якою росіяни отримували зброю та пальне з Криму, - ЗМІ
Партизани у Мелітополі в суботу, 17 вересня, підірвали колію, чим зупинили доставку ворожих боєприпасів
Про це інформує місцеве видання "Ріа-Мелітополь".
Повідомляється, що було підірвано залізничне полотно, яким російські військові доставляли зброю та паливо для військової техніки з АР Крим. Після події окупанти пильно оглядали всі машини, перевіряли всіх велосипедистів та пішоходів.
Також відомо, що вибух підтвердили окупанти й на своїх пропагандистських каналах, назвавши роботу партизанів "ударом українських бойовиків". Загиблих та постраждалих немає. Внаслідок роботи мелітопольського опору зруйновано приймально-відправний шлях станції Низяни, а також пошкоджено 25 шпал.
- 8 вересня у тимчасово окупованому Мелітополі партизани звернулися у відео до колаборантів з закликом здаватися.
- Антиросійський рух опору у суботу, 10 вересня 2022 року, атакував базу окупантів, розташовану в одному з районних військових комісаріатів міста Херсона.
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