У Сенаті США сьогодні оприлюднять новий пакет санкцій проти РФ на випадок її вторгнення в Україну, - The Washington Post
У середу, 12 січня, сенатори США від Демократичної партії за підтримки Білого дому опублікують новий пакет санкцій проти Росії на випадок її вторгнення в Україну, голосування за проєкт відбудеться протягом цього тижня
Про це повідомляє видання The Washington Post.
"Законопроєкт, отриманий The Washington Post до його оприлюднення, запровадить жорсткі санкції проти вищих російських військових і урядових чиновників, включаючи Путіна та інших лідерів, а також ключові банківські установи, якщо Москва буде брати участь у військових діях проти України”, - йдеться у повідомленні.
У документі також є положення про санкції, націлені на компанії в Росії, які пропонують безпечні системи обміну повідомленнями, такі як SWIFT, які банки використовують для обміну інформацією з іншими фінансовими установами.
Крім того, проєкт називає газопровід "Північний потік-2" "інструментом зловмисного впливу Російської Федерації". Він закликає США розглянути усі можливі шляхи для того, щоб не допустити запуску газопроводу.
Прессекретар Ради національної безпеки США повідомив виданню, що Білий дім підтримує цей проєкт, і санкції "спричинять серйозні збитки для російської економіки".
З пропозицією цього законопроєкту виступив Голова Комітету у закордонних справах Сенату США Роберт Менендес. Він сказав, що ці санкції "абсолютно ясно дають зрозуміти, що Сенат США не буде сидіти склавши руки, коли Кремль погрожує повторним вторгненням в Україну".
Також він зазначив, що цей пакет - чіткий сигнал президенту РФ Володимиру Путіну.
"Путіну не потрібно руйнувати всю свою економіку, і йому не потрібно жертвувати життям власного народу в марній спробі переписати карту Європи", - сказав Менендес.
- Нагадаємо, у вівторок, 11 січня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, вони узгодили позиції по стримуванню російської агресії.
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