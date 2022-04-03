У Сербії проходять президентські та парламентські вибори
У неділю, 3 квітня, серби обирають нового президента та парламент
Про це повідомляє Reuters.
На президентських і парламентських виборах чинний президент Александар Вучич та його Прогресивна партія протистоїть опозиції, яка пообіцяла боротися з корупцією та покращувати захист навколишнього середовища. Вучич балотується на другий п'ятирічний термін, обіцяючи мир і стабільність.
Вибори відбуваються під час вторгнення Росії в Україну, через що Сербія під тиском Заходу вибирає між традиційними зв'язками з Москвою і прагненням приєднатися до ЄС.
Виборчі дільниці для 6,5-мільйонного електорату Сербії відкрилися о 05:00 за Гринвічем і закрилися о 18:00. Повідомлялося про декілька порушень, зокрема фотографування бюлетенів для голосування.
Телеканал N1 повідомив, що одного з лідерів опозиції Павле Грбовича побили перед його виборчою дільницею в Белграді та показали кадри інциденту, зняті на мобільний телефон. Грбович підтвердив інцидент у Twitter.
Опитування показують, що консерватор Вучич має курс на перемогу в першому турі, випереджаючи Здравка Поноша, генерала армії у відставці, який є кандидатом від проєвропейської та центристської коаліції "Альянс за перемогу".
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