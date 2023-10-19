У Сербії скасували показ фільму "20 днів у Маріуполі" через "антиросійську пропаганду". Режисер стрічки відреагував

Про це "Суспільному" повідомила команда фільму.

"Виникає питання, хто фінансує просування цього вкрай антиросійського пропагандистського фільму київського режиму. Фільм розповідає про нібито російське вторгнення в Україну. Просування такої позиції суперечить офіційній політиці Республіки Сербія, яка займає нейтральну позицію з початку російської спецоперації в Україні", — йшлося в заяві партії.

Зрештою показ української стрічки, який мав відбутися в галереї "Модерн" БК Лазареваца (Сербія) у межах програми кінофестивалю документального кіно "Ехо Бельдокса" (Beldocs Echo), скасували. Організатори дійства наголосили, що це не їхня особиста позиція, а вимушений крок.

"Для нас важливо, щоб ви знали, що Beldocs не стоїть за цим рішенням і не брав у ньому участі. Ми вважаємо, що кожен показ цього фільму перед сербським глядачем важливий, і ми докладемо всіх зусиль, аби показати цей фільм знову якомога швидше", - зазначили організатори.

Режисер фільму Мстислав Чернов назвав скасування показу прикрою новиною.

"Команді "20 днів у Маріуполі" прикро чути новини про скасування показів фільму в Сербії. Нашою метою завжди було і буде робити все, щоб світ бачив і пам'ятав про трагедії людей, які втратили свої сім'ї, своє місто і свої життя під час облоги Маріуполя", - сказав він.