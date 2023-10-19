У Сербії скасували показ фільму "20 днів у Маріуполі" через "антиросійську пропаганду". Режисер стрічки відреагував
Сербська радикальна партія назвала український фільм "20 днів у Маріуполі" антиросійською пропагандою і домоглася скасування показу стрічки по всій країні
Про це "Суспільному" повідомила команда фільму.
"Виникає питання, хто фінансує просування цього вкрай антиросійського пропагандистського фільму київського режиму. Фільм розповідає про нібито російське вторгнення в Україну. Просування такої позиції суперечить офіційній політиці Республіки Сербія, яка займає нейтральну позицію з початку російської спецоперації в Україні", — йшлося в заяві партії.
Зрештою показ української стрічки, який мав відбутися в галереї "Модерн" БК Лазареваца (Сербія) у межах програми кінофестивалю документального кіно "Ехо Бельдокса" (Beldocs Echo), скасували. Організатори дійства наголосили, що це не їхня особиста позиція, а вимушений крок.
"Для нас важливо, щоб ви знали, що Beldocs не стоїть за цим рішенням і не брав у ньому участі. Ми вважаємо, що кожен показ цього фільму перед сербським глядачем важливий, і ми докладемо всіх зусиль, аби показати цей фільм знову якомога швидше", - зазначили організатори.
Режисер фільму Мстислав Чернов назвав скасування показу прикрою новиною.
"Команді "20 днів у Маріуполі" прикро чути новини про скасування показів фільму в Сербії. Нашою метою завжди було і буде робити все, щоб світ бачив і пам'ятав про трагедії людей, які втратили свої сім'ї, своє місто і свої життя під час облоги Маріуполя", - сказав він.
- Національна премія кінокритиків "Кіноколо" визнала фільм "20 днів у Маріуполі" найкращим документальним фільмом 2023 року.
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