"Ля Палісіада", "Люксембург, Люксембург" та "20 днів у Маріуполі": національна премія "Кіноколо" оголосила переможців

Про це йдеться на сайті міжнародного кінофестивалю "Київський тиждень критики".

Лауреатами премії стали:

найкращий повнометражний ігровий фільм - "Ля Палісіада", режисер Філіп Сотниченко, продюсери Валерія Сочивець, Сашко Чубко, Галина Криворчук

найкращий короткометражний ігровий фільм - "ГКЧП", режисер Аркадій Непиталюк, продюсери Анастасія Буковська, Данило Каптюх, Микита Буковський

найкращий документальний фільм та відкриття року - "20 днів у Маріуполі", режисер Мстислав Чернов, продюсери Мішель Мізнер, Мстислав Чернов, Рейні Аронсон, Дерл Маккруден, Василиса Степаненко

найкращий анімаційний фільм "Маріуполь. Сто ночей" , режисерка Софія Мельник, продюсер Андрій Палатний

За найкращу режисерську роботу та сценарій нагородили Антоніо Лукіча ("Люксембург, Люксембург"), кращим актором визнали Аміла Насірова ("Люксембург, Люксембург"), а акторкою Карину Химчук ("Ти мене любиш?").

За досягнення нагородили Олену Гончарук, Олега Оліферова, Альону Пензій, Станіслава Битюцького, Олександра Телюка (Довженко-Центр) за лекторій "Як перестати хвилюватися і полюбити українське кіно".

Крім того, спеціальну відзнаку отримали кінокритики, які стали на захист України, а саме:

Антон Філатов, кінокритик, журналіст

Ярослав Підгора-Гвяздовський, кінокритик, журналіст, редактор

Юрій Самусенко, журналіст, кінооглядач

Артур Корнієнко, журналіст, культурний оглядач

Довідково. Національна премія кінокритиків "Кіноколо" - щорічна премія, заснована у 2018 році, що визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України.