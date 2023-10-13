"Ля Палісіада", "Люксембург, Люксембург" та "20 днів у Маріуполі": національна премія "Кіноколо" оголосила переможців
Національна премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила переможців: найкращим повнометражним ігровим фільмом року визнали "Ля Палісіаду" Філіпа Сотниченка
Про це йдеться на сайті міжнародного кінофестивалю "Київський тиждень критики".
Лауреатами премії стали:
- найкращий повнометражний ігровий фільм - "Ля Палісіада", режисер Філіп Сотниченко, продюсери Валерія Сочивець, Сашко Чубко, Галина Криворчук
- найкращий короткометражний ігровий фільм - "ГКЧП", режисер Аркадій Непиталюк, продюсери Анастасія Буковська, Данило Каптюх, Микита Буковський
- найкращий документальний фільм та відкриття року - "20 днів у Маріуполі", режисер Мстислав Чернов, продюсери Мішель Мізнер, Мстислав Чернов, Рейні Аронсон, Дерл Маккруден, Василиса Степаненко
- найкращий анімаційний фільм "Маріуполь. Сто ночей" , режисерка Софія Мельник, продюсер Андрій Палатний
За найкращу режисерську роботу та сценарій нагородили Антоніо Лукіча ("Люксембург, Люксембург"), кращим актором визнали Аміла Насірова ("Люксембург, Люксембург"), а акторкою Карину Химчук ("Ти мене любиш?").
За досягнення нагородили Олену Гончарук, Олега Оліферова, Альону Пензій, Станіслава Битюцького, Олександра Телюка (Довженко-Центр) за лекторій "Як перестати хвилюватися і полюбити українське кіно".
Крім того, спеціальну відзнаку отримали кінокритики, які стали на захист України, а саме:
- Антон Філатов, кінокритик, журналіст
- Ярослав Підгора-Гвяздовський, кінокритик, журналіст, редактор
- Юрій Самусенко, журналіст, кінооглядач
- Артур Корнієнко, журналіст, культурний оглядач
Довідково. Національна премія кінокритиків "Кіноколо" - щорічна премія, заснована у 2018 році, що визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України.
- Раніше Українська кіноакадемія оголосила переможців VI Національної кінопремії "Золота Дзиґа". Найбільше перемог здобула стрічка "Стоп-Земля".
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