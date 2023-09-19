"Золота Дзиґа 2023": українська кіноакадемія оголосила переможців премії

Про це інформує Держкіно.

Найбільше перемог здобула стрічка "Стоп-Земля". Члени команди фільму перемогли у номінаціях:

за найкращий фільм - продюсери Віталій Шереметьєв, Ольга Бесхмельниціна, Наталія Лібет, Віка Хоменко та режисер Катерина Горностай;

за найкращу режисерську роботу (ім. Ю. Г. Іллєнка) - Катерина Горностай

за найкращий сценарій - Катерина Горностай;

за найкращу чоловічу роль другого плану - Олександр Іванов;

за найкращий монтаж - Нікон Романченко та Катерина Горностай;

за найкращу музику - Мар’яна Клочко;

за найкращу пісню - композиція "Прийди / Come" (авторка та виконавиця Марʼяна Клочко);

за найкращу роботу художника-постановника - Максим Німенко;

за найкращий дизайн костюмів - Олена Гресь;

за найкращий грим - Марія Пілунська;

за найкращі спеціальні ефекти - Олексій Кудима, Микола Костомаров.

Найкращим документальним фільмом став "Цей дощ ніколи не скінчиться» режисерки Аліни Горлової (продюсер Максим Наконечний). В’ячеслав Цвєтков, який працював над цим фільмом, здобув перемогу у номінації "Найкраща операторська робота".

Найкращим ігровим серіалом визнали "Каву з кардамоном", яку продюсували Олена Лавренюк, Сергій Лавренюк, Людмила Семчук, Катерина Шевелюк та Олена Зоз, а перемогу в номінації "Найкращий короткометражний анімаційний фільм" завоювала робота "Глибока вода" режисерки Анни Дудко та продюсерки Олени Голубєвої.

Режисерка Ольга Журба та продюсери Максим Асадчий й Олександр Чубко перемогли у номінації "Найкращий короткометражний ігровий фільм (ім. Ю. А. Мінзянова)" зі стрічкою "Папині кросівки".

Сергія Філімонова, якій зіграв у фільмі "Носоріг" нагородили за найкращу чоловічу роль.

"Нагороду за внесок у розвиток українського кінематографа Шостої Національної кінопремії «Золота Дзиґа" отримав аніматор Євген Сивокінь. Його режисерський доробок складає понад 25 анімаційних фільмів. Серед його найвідоміших кіноробіт - "Людина й слово", "Країна Лічилія", "Врятуй і збережи", "Пліткарки", "Ненаписаний лист", "Засипле сніг дороги" та інші", - йдеться у повідомленні.

Крім того, посмертно премію присудили Борису Петеру за найкращий звук у фільмі "Земля Івана".

Довідково. "Золота дзиґа" - українська національна кінопремія, яка присуджується за професійні досягнення у розвитку українського кінематографа з 2017 року. Премією нагороджують за професійні здобутки в розвитку українського кінематографа у 24 номінаціях. Символом кінопремії є статуетка "Золота дзиґа", яка символізує розвиток українського кінематографа.