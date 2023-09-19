"Золота Дзиґа 2023": українська кіноакадемія оголосила переможців премії
Українська кіноакадемія оголосила переможців VI Національної кінопремії "Золота Дзиґа": у 24 номінаціях змагалися 55 стрічок
Про це інформує Держкіно.
Найбільше перемог здобула стрічка "Стоп-Земля". Члени команди фільму перемогли у номінаціях:
- за найкращий фільм - продюсери Віталій Шереметьєв, Ольга Бесхмельниціна, Наталія Лібет, Віка Хоменко та режисер Катерина Горностай;
- за найкращу режисерську роботу (ім. Ю. Г. Іллєнка) - Катерина Горностай
- за найкращий сценарій - Катерина Горностай;
- за найкращу чоловічу роль другого плану - Олександр Іванов;
- за найкращий монтаж - Нікон Романченко та Катерина Горностай;
- за найкращу музику - Мар’яна Клочко;
- за найкращу пісню - композиція "Прийди / Come" (авторка та виконавиця Марʼяна Клочко);
- за найкращу роботу художника-постановника - Максим Німенко;
- за найкращий дизайн костюмів - Олена Гресь;
- за найкращий грим - Марія Пілунська;
- за найкращі спеціальні ефекти - Олексій Кудима, Микола Костомаров.
Найкращим документальним фільмом став "Цей дощ ніколи не скінчиться» режисерки Аліни Горлової (продюсер Максим Наконечний). В’ячеслав Цвєтков, який працював над цим фільмом, здобув перемогу у номінації "Найкраща операторська робота".
Найкращим ігровим серіалом визнали "Каву з кардамоном", яку продюсували Олена Лавренюк, Сергій Лавренюк, Людмила Семчук, Катерина Шевелюк та Олена Зоз, а перемогу в номінації "Найкращий короткометражний анімаційний фільм" завоювала робота "Глибока вода" режисерки Анни Дудко та продюсерки Олени Голубєвої.
Режисерка Ольга Журба та продюсери Максим Асадчий й Олександр Чубко перемогли у номінації "Найкращий короткометражний ігровий фільм (ім. Ю. А. Мінзянова)" зі стрічкою "Папині кросівки".
Сергія Філімонова, якій зіграв у фільмі "Носоріг" нагородили за найкращу чоловічу роль.
"Нагороду за внесок у розвиток українського кінематографа Шостої Національної кінопремії «Золота Дзиґа" отримав аніматор Євген Сивокінь. Його режисерський доробок складає понад 25 анімаційних фільмів. Серед його найвідоміших кіноробіт - "Людина й слово", "Країна Лічилія", "Врятуй і збережи", "Пліткарки", "Ненаписаний лист", "Засипле сніг дороги" та інші", - йдеться у повідомленні.
Крім того, посмертно премію присудили Борису Петеру за найкращий звук у фільмі "Земля Івана".
Довідково. "Золота дзиґа" - українська національна кінопремія, яка присуджується за професійні досягнення у розвитку українського кінематографа з 2017 року. Премією нагороджують за професійні здобутки в розвитку українського кінематографа у 24 номінаціях. Символом кінопремії є статуетка "Золота дзиґа", яка символізує розвиток українського кінематографа.
- 18 вересня Український Оскарівський Комітет обрав фільм, що представлятиме нашу державу на кінопремії - ним стала стрічка "20 днів у Маріуполі".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.7 Купівля 37.7Продаж 38.49
- EUR Купівля 40.44Продаж 41.43
- Актуальне
- Важливе