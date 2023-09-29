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У Сербії суд на рік засудив ексгенерала СБУ Наумова, - ЗМІ

29 вересня, 2023 п'ятниця
21:03
Кримінал Андрій Наумов

У п'ятницю, 29 вересня, вищий суд сербського міста Ниш засудив колишнього генерала СБУ Андрія Наумова до одного року ув'язнення за звинуваченням у відмиванні грошей

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Адвокат Мілан Петрович заявив, що сторона захисту оскаржуватиме рішення.

"Ми вважаємо, що немає абсолютно ніяких підстав для засудження за кримінальний злочин відмивання грошей, тому що вважаємо, що підсудний Андрій Наумов не міг вчинити цей кримінальний злочин, особливо на території Сербії", — сказав адвокат колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, якого засудили на 1 рік ув'язнення.

Міла Петрович наголосив, що наразі очікується рішення Апеляційного суду Нишу щодо запиту України про екстрадицію у справі Наумова. У липні вищий суд міста Ниш відхилив запит України про екстрадицію Наумова і направив справу на подальший розгляд до Апеляційного суду.

Що відомо про Наумова

Андрій Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт і корупційні схеми на митниці. У 2019-21 роках Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ. До цього керував держпідприємством "Центр організаційного-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження".

Коли Наумов був начальником Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, то фігурував у розслідуванні журналістів "Схем" про набуття елітного майна, незіставного з офіційними доходами держслужбовця. Також "Схеми" розповідали, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 23 лютого, Андрій Наумов виїхав за кордон.

В Україні Наумову оголошено підозру "у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України)", а також у шахрайстві й завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень. 

Наумова затримали в Сербії 7 червня 2022 року. Після цього стало відомо, що Україна надіслала Сербії запит із проханням про екстрадицію Андрія Наумова, якого також підозрюють у державній зраді та сприянні російським військам у захопленні ЧАЕС.

Світ
Україна
СБУ
Сербія
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