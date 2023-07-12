У Сербії відправили у відставку міністра економіки, який закликав запровадити санкції проти Росії
Депутати сербського парламенту проголосували за відсторонення міністра економіки Раде Басти, який раніше пропонував долучитись до санкцій Європейського Союзу проти Росії
Про це повідомляють Tanjug та N1.
За відставку проголосували 149 депутатів, 45 народних обранців утрималися.
Подібну пропозицію ініціювали Соціалістична партія разом із "Єдиною Сербією", які в парламенті входять до єдиного провладного блоку. Після цього уряд погодив зняття Басти з посади міністра економіки одноголосно. Він був відсутній на засіданні урядовців вже 22 червня.
- Раде Баста обіймав посаду міністра економіки Сербії з жовтня 2022 року. У березні 2023-го саме він заявив про необхідність запровадження Сербією санкцій проти Росії через її війну проти України та закликав уряд висловитися з цього приводу. Тоді міністр зауважив, що місцевий уряд не вводив санкцій проти РФ, адже сподівався, що "конфлікт закінчиться, що розум візьме гору і що обидві сторони нарешті сядуть за стіл переговорів".
- Вже у червні президент Сербії Александар Вучич зазначив, що не проти того, щоб його країна продавала боєприпаси посередникам, які відправляють їх в Україну. Тоді повідомлялось, що Сили оборони України застосовують сербські реактивні ракети калібру 122-мм нового зразка ER Grad 2000, які значно перевищують можливості інших ракет в арсеналі українського війська. Також заявлялося, що боєприпаси у сербського підприємства Krušik нібито придбала канадська компанія JNJ Export Import. Із Сербії до Туреччини контейнери з боєприпасами нібито транспортувала компанія Arca Savunma Sanayi Ticaret, а вже звідти через Словаччину ракети доставили до України.
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