Про це повідомляють Tanjug та N1.

За відставку проголосували 149 депутатів, 45 народних обранців утрималися.

Подібну пропозицію ініціювали Соціалістична партія разом із "Єдиною Сербією", які в парламенті входять до єдиного провладного блоку. Після цього уряд погодив зняття Басти з посади міністра економіки одноголосно. Він був відсутній на засіданні урядовців вже 22 червня.