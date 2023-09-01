У серпні Україна імпортувала 1,1 млрд кубометрів газу із ЄС та Молдови
У серпні 2023 року Україна імпортувала майже 1,1 мільярда кубометрів газу з ЄС та Молдови: збереження такої тенденції очікують і у вересні
Про це інформує пресслужба ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ).
У серпні 66% обсягів газу надійшло до зберігання в режимі "митний склад", в той час, як 34% надійшли у режимі short-haul з метою закачування на "митний склад". Для зберігання в Україні основні обсяги завезли трейдери-нерезиденти.
Зазначається, що додаткові напрямки, які з'явилися з 2022-2023 років, вдалося завантажити на вищий відсоток ніж ті, які існують вже багато років. Це стало можливим завдяки заходам, які вжили ОГТСУ спільно з суміжними операторами, за підтримки Кабінету Міністрів, Міністерства енергетики та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
"Показники імпорту природного газу у серпні свідчать, що така тенденція збережеться щонайменше і у вересні. Наразі майже всі західні точки входу до української ГТС працюють на повну потужність: Польща використовувала у липні-серпні на 81%, Угорщина – на 89%, віртуальний реверс по Молдові – на 98%. Також є можливість наростити обсяги з боку Словаччини", - поінформував генеральний директор ОГТСУ Дмитро Липпа.
- 16 серпня у Міненерго заявили, що Україна має найбільші газові сховища в Європі, обсяг яких становить понад 30 мільярдів куб. метрів. Наразі у них закачано близько 600 мільйонів кубометрів газу європейських трейдерів.
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