У Сеулі роботи на основі ШІ навчатимуть школярів англійської мови

Про це пише The Korea Times із посиланням на муніципальне управління освіти.

Роботи-репетитори англійської мови, які будуть розроблені спільно з приватною компанією, запрацюють у тестовому режимі у п'яти початкових і середніх школах південнокорейської столиці. Старт програми заплановано на березень 2024 року.

Роботи на основі штучного інтелекту виглядатимуть, як ті, що обслуговують ресторани, і матимуть можливість вести розмови англійською сам на сам із дітьми, пояснили в компанії.

Згідно із задумом, робот виконуватиме роль помічника вчителя в класі як native speaker (рідномовець).

Роботи також пропонуватимуть індивідуальне заняття, включно з виправленням вимови окремих учнів, повідомили розробники.

Офіс заявив, що планує розширити розповсюдження роботів-репетиторів англійської, якщо пробний запуск дасть хороші результати.

Крім того, офіс розширить використання застосунків голосових чат-ботів у навчанні аудіювання та усного мовлення англійською мовою. Програми для чат-ботів, які можна встановити на мобільні телефони чи настільні комп’ютери, дозволять учням брати участь у вільній розмові за допомогою програмного забезпечення на теми, вибрані користувачами.