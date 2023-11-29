У Сеулі роботи на основі ШІ навчатимуть школярів англійської мови
З березня 2024 року в початкових і середніх школах Сеула (Південна Корея) роботи-репетитори допомагатимуть учням спілкуватися англійською мовою
Про це пише The Korea Times із посиланням на муніципальне управління освіти.
Роботи-репетитори англійської мови, які будуть розроблені спільно з приватною компанією, запрацюють у тестовому режимі у п'яти початкових і середніх школах південнокорейської столиці. Старт програми заплановано на березень 2024 року.
Роботи на основі штучного інтелекту виглядатимуть, як ті, що обслуговують ресторани, і матимуть можливість вести розмови англійською сам на сам із дітьми, пояснили в компанії.
Згідно із задумом, робот виконуватиме роль помічника вчителя в класі як native speaker (рідномовець).
Роботи також пропонуватимуть індивідуальне заняття, включно з виправленням вимови окремих учнів, повідомили розробники.
Офіс заявив, що планує розширити розповсюдження роботів-репетиторів англійської, якщо пробний запуск дасть хороші результати.
Крім того, офіс розширить використання застосунків голосових чат-ботів у навчанні аудіювання та усного мовлення англійською мовою. Програми для чат-ботів, які можна встановити на мобільні телефони чи настільні комп’ютери, дозволять учням брати участь у вільній розмові за допомогою програмного забезпечення на теми, вибрані користувачами.
- Компанія Boston Dynamics за допомогою ChatGPT навчила свого робота-собаку розмовляти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.04 Купівля 37.04Продаж 37.64
- EUR Купівля 40.22Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе