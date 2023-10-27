Boston Dynamics за допомогою ChatGPT навчила свого робопса розмовляти

Відповідне відео компанія розмістила у YouTube.

На відео робопес у капелюшку відкриває рот і запрошує людину на екскурсію.

"Почнемо нашу подорож? Зарядні станції, де роботи Spot відпочивають і підзаряджаються, — наша перша точка. Ходімо, панове", - каже робот-собака.

Як видно на відео, Spot здатний відповідати на різноманітні запитання, наприклад, про те, чи подобається йому його робота.

Аби навчити свого робота розмовам Boston Dynamics використала ChatGPT API від OpenAI поряд із деякими іншими великими мовними моделями із відкритим кодом. Далі в Spot додали динамік і зробили рот рухомим.

Метт Клінгенсміт, головний інженер програмного забезпечення в Boston Dynamics, каже, що команда надала Spot "дуже короткий сценарій" для кожного приміщення на підприємстві, який він поєднує із зображеннями, отриманими з камер на корпусі. За словами компанії, Spot використовує моделі Visual Question Answering, щоб фактично створювати описи до зображень і відповідати на запитання про них.