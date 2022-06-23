США передасть Україні собаку-робота для розмінування

Про це пише Foreign Policy.

"Армія США погодилася надати одного зі своїх двох роботизованих собак, щоб допомогти американській некомерційній організації очищати мін та інші боєприпаси в Україні", - йдеться у повідомленні.

Видання повідомляє, HALO Trust, підприємство з розмінування, яке має декілька державних контрактів на роботу в Україні, використовуватиме собаку-робота "Spot", виготовленого Boston Dynamics, для видалення мінометних снарядів і касетних боєприпасів у районах, що були окуповані Росією, поблизу Києва.

"Загалом, Spot є ефективним інструментом для захисту людей від небезпеки, і робот часто використовується для перевірки потенційно небезпечних матеріалів з безпечної відстані", – сказав Ніколас Ноель, директор з маркетингу та комунікацій компанії.

Видання зазначає, що розгорнувши роботизовану руку замість голови, Spot може допомогти перетягувати боєприпаси, що не розірвалися, такі як касетні бомби, в ями, які містять інші боєприпаси, що дозволяє безпечно підривати їх далеко від цивільних осіб партіями від 50 до 100 снарядів, не наражаючи на небезпеку того, хто перебуває у Бучі чи Броварах.

17 червня міністр внутрішніх справ України сказав, що в Україні потрібно розмінувати приблизно 270 тис. квадратних кілометрів території.

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