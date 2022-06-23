США передасть Україні собаку-робота для розмінування
Армія США передасть Україні робота Spot від Boston Dynamics для розмінування територій на Київщині
Про це пише Foreign Policy.
"Армія США погодилася надати одного зі своїх двох роботизованих собак, щоб допомогти американській некомерційній організації очищати мін та інші боєприпаси в Україні", - йдеться у повідомленні.
Видання повідомляє, HALO Trust, підприємство з розмінування, яке має декілька державних контрактів на роботу в Україні, використовуватиме собаку-робота "Spot", виготовленого Boston Dynamics, для видалення мінометних снарядів і касетних боєприпасів у районах, що були окуповані Росією, поблизу Києва.
"Загалом, Spot є ефективним інструментом для захисту людей від небезпеки, і робот часто використовується для перевірки потенційно небезпечних матеріалів з безпечної відстані", – сказав Ніколас Ноель, директор з маркетингу та комунікацій компанії.
Видання зазначає, що розгорнувши роботизовану руку замість голови, Spot може допомогти перетягувати боєприпаси, що не розірвалися, такі як касетні бомби, в ями, які містять інші боєприпаси, що дозволяє безпечно підривати їх далеко від цивільних осіб партіями від 50 до 100 снарядів, не наражаючи на небезпеку того, хто перебуває у Бучі чи Броварах.
- 17 червня міністр внутрішніх справ України сказав, що в Україні потрібно розмінувати приблизно 270 тис. квадратних кілометрів території.
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