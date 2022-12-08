У Севастополі вранці прогриміли вибухи. Окупанти кажуть про збитий безпілотник
Окупаційна влада Севастополя заявила, що вранці 8 грудня над акваторією моря "було збито безпілотник"
Про це заявив гауляйтер Севастополя Михайло Розважаєв.
"Вранці черговий корабель Чорноморського флоту збив БПЛА над акваторією моря. Наші військові, як завжди, спрацювали чітко", – заявив губернатор окупованого Севастополя.
У місцевих пабліках пишуть, що перші вибухи у Севастополі пролунали близько 06:00 8 грудня. Люди стверджують, що, крім "бавовни", добре чули звук прольоту ракети.
"Севастополь. О 06:50 над тим, що щось світилося, летіло і його наздогнав постріл і посипалися іскри. Дуже голосно", – повідомляють у місцевих Telegram-каналах.
- Раніше гучні вибухи в окупованому Криму чули мешканці Ялти та Алупки.
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