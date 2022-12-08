У Севастополі вранці прогриміли вибухи. Окупанти кажуть про збитий безпілотник

Про це заявив гауляйтер Севастополя Михайло Розважаєв.

"Вранці черговий корабель Чорноморського флоту збив БПЛА над акваторією моря. Наші військові, як завжди, спрацювали чітко", – заявив губернатор окупованого Севастополя.

У місцевих пабліках пишуть, що перші вибухи у Севастополі пролунали близько 06:00 8 грудня. Люди стверджують, що, крім "бавовни", добре чули звук прольоту ракети.

Згодом з'явилося уточнення, що нібито спрацювала система протиповітряної оборони.

"Севастополь. О 06:50 над тим, що щось світилося, летіло і його наздогнав постріл і посипалися іскри. Дуже голосно", – повідомляють у місцевих Telegram-каналах.

Раніше гучні вибухи в окупованому Криму чули мешканці Ялти та Алупки.

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