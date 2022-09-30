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Головна війна з Росією Ялта, Спартак, Алупка: в окупованому Криму пролунали гучні вибухи

Ялта, Спартак, Алупка: в окупованому Криму пролунали гучні вибухи

30 вересня, 2022 п'ятниця
16:57
війна з Росією Вибух у Криму

Сьогодні, 30 вересня, у тимчасово окупованому Криму було чути гучні вибухи

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

"В Ялті дуже сильно бабахнуло дуже страшно було", - йдеться у повідомленні.

Місцеві канали пишуть, що вибухи було чутно по всій території ПВК (Південний берег Криму).

"В Алупці дуже чутно було, дуже сильний вибух. Раніше такого не було", "Бабах, було чутно по всій території ПВК", "В Ялті та Спартаку дуже чутно було. Перший раз чую таке. Лячно. В машині спрацювала сигналізація", - пишуть користувачі в Telegram.

  • У тимчасово окупованому Криму у селищі Красногвардійське 31 серпня з 6 ранку горіла російська нафтобаза.

  • У ніч з 3 на 4 вересня у Сімферополі пролунали вибухи.

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