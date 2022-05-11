У Сєвєродонецьку 30% будинків не придатні для проживання, - голова міської ВЦА
У Сєвєродонецьку 30% будинків, пошкоджених російськими бомбардуваннями, більше не придатні для проживання
Про це повідомляє голова Сєвєродонецької міської ВЦА Олександр Стрюк.
За його словами, у Сєвєродонецьку 30% житлових будинків, зруйнованих російськими обстрілами, більше не будуть придатні до використання.
Також Стрюк зазначив, що всього через бомбардування військами РФ було пошкоджено 70% цивільної інфраструктури.
- У місті Гірське окупанти обстріляли будівлю обласної спеціальної школи для дітей із особливими потребами. Загалом за добу Луганщина була під обстрілами РФ 15 разів.
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