Про це інформує голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Стало відомо, що на Луганщині 10 травня близько 10:00 російські окупанти обстріляли місто Гірське Сєвєродонецького району.

Повідомляється про влучання снарядів у будівлю обласної спеціальної школи, де навчалися діти з особливими потребами. Вихованців було завчасно евакуйовано.

За словами Гайдая, загалом протягом доби 10 травня війська РФ відкривали вогонь по житлових кварталах та інфраструктурі області 15 разів.

У Врубівці пошкоджено 6 житлових будівель. Крім того, російські ракети влучили у будинок культури. У Рубіжному зазнали руйнувань три багатоповерхівки, ще 2 - у Лисичанську. У Сєвєродонецьку російськими бомбардуваннями пошкоджено будівлю готелю та багатоповерхівку.

Крім того, як повідомлялося раніше, російськими бомбардуваннями знищено магістральний газопровід, внаслідок чого жителі Сєвєродонецька залишилися без газу.

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