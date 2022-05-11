Окупанти 15 разів відкривали вогонь по житлових кварталах Луганщини за добу: влучили у школу-інтернат
Російські окупанти обстріляли будівлю обласної спеціальної школи для дітей із особливими потребами. За добу Луганщина була під обстрілами РФ 15 разів
Про це інформує голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
Стало відомо, що на Луганщині 10 травня близько 10:00 російські окупанти обстріляли місто Гірське Сєвєродонецького району.
Повідомляється про влучання снарядів у будівлю обласної спеціальної школи, де навчалися діти з особливими потребами. Вихованців було завчасно евакуйовано.
За словами Гайдая, загалом протягом доби 10 травня війська РФ відкривали вогонь по житлових кварталах та інфраструктурі області 15 разів.
У Врубівці пошкоджено 6 житлових будівель. Крім того, російські ракети влучили у будинок культури. У Рубіжному зазнали руйнувань три багатоповерхівки, ще 2 - у Лисичанську. У Сєвєродонецьку російськими бомбардуваннями пошкоджено будівлю готелю та багатоповерхівку.
Крім того, як повідомлялося раніше, російськими бомбардуваннями знищено магістральний газопровід, внаслідок чого жителі Сєвєродонецька залишилися без газу.
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