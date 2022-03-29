У Сєверодонецьку немає води та світла, - Гайдай

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"Росіяни пошкодили потужну лінію електропередачі напругою 110 кВ, яка з’єднувала міста Луганщини. Наразі Сєвєродонецьк повністю знеструмлений", - йдеться у повідомленні.

Також були знеструмлені насосні станції, тому у місті відсутня централізована подача води.



Гайдай додав, що ліквідація наслідків ускладнюється відсутністю кількості спецтехніки.

"Під час нічного обстрілу російською армією було знищено одразу п’ять одиниць спеціалізованого транспорту підприємства", - зазначив Гайдай.