У Сєверодонецьку немає води та світла, - Гайдай
У Сєвєродонецьку Луганської області відсутня електроенергія та водопостачання
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.
"Росіяни пошкодили потужну лінію електропередачі напругою 110 кВ, яка з’єднувала міста Луганщини. Наразі Сєвєродонецьк повністю знеструмлений", - йдеться у повідомленні.
Також були знеструмлені насосні станції, тому у місті відсутня централізована подача води.
Гайдай додав, що ліквідація наслідків ускладнюється відсутністю кількості спецтехніки.
"Під час нічного обстрілу російською армією було знищено одразу п’ять одиниць спеціалізованого транспорту підприємства", - зазначив Гайдай.
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