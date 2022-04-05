У Сєвєродонецьку окупанти впʼяте обстріляли одну й ту ж багатоповерхівку, - Гайдай
У луганському Сєвєродонецьку російські окупанти впʼяте обстріляли одну й ту ж житлову багатоповерхівку
Про це повідомляє Сергій Гайдай, голова Луганської ОДА.
За його словами, у Сєвєродонецьку один із житлових будинків запалав вчетверте і вп’яте.
Він також додає, що звичайна панельна багатоповерхівка уже була непридатна для життя: відсутні прольоти, подекуди немає верхніх поверхів.
Повідомляється, що від обстрілів спочатку горіли три квартири на третьому поверсі, згодом – одна на п’ятому.
"Російській армії все одно, куди стріляти. Треба використати снаряди. А якщо по військовим ЗСУ не влучити – бий по мирному населенню. Так от, полум’я охопило цей будинок вчетверте та вп’яте", - коментує Гайдай.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.26Продаж 32.84
- Актуальне
- Важливе