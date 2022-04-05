У Сєвєродонецьку окупанти впʼяте обстріляли одну й ту ж багатоповерхівку, - Гайдай

Про це повідомляє Сергій Гайдай, голова Луганської ОДА.



За його словами, у Сєвєродонецьку один із житлових будинків запалав вчетверте і вп’яте.



Він також додає, що звичайна панельна багатоповерхівка уже була непридатна для життя: відсутні прольоти, подекуди немає верхніх поверхів.



Повідомляється, що від обстрілів спочатку горіли три квартири на третьому поверсі, згодом – одна на п’ятому.

"Російській армії все одно, куди стріляти. Треба використати снаряди. А якщо по військовим ЗСУ не влучити – бий по мирному населенню. Так от, полум’я охопило цей будинок вчетверте та вп’яте", - коментує Гайдай.







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