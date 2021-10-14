У Сєвєродонецьку провели перший парад до Дня захисників і захисниць України

Про це повідомляє у Facebook Луганська облдержадміністрація.



"На площі Перемоги у Сєвєродонецьку відбулися обласні урочисті заходи з нагоди Дня захисників і захисниць України та Дня Українського козацтва", - йдеться у повідомленні.



Під час заходу захисників і захисниць України нагородили знаками пошани "Захиснику Луганщини", почесними грамотами та листами подяки від облдержадміністрації.



"Захистити сама себе рідна земля не може. Тому право її захисту завжди почесна, відповідальна місія. Можна захищати свою землю із зброєю в руках, а можна і гідно працюючи на підприємствах, виборюючи медалі на Олімпіадах, творячи вироби мистецтва та таке інше. Вітаю підрозділи військовослужбовців, співробітників поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, солдати яких зараз знаходяться на чергуванні, забезпечуючи мир, спокій і порядок. Також вітаю усіх мешканців Сєвєродонецька, які прийшли нас підтримати і розділити з нами свято. Бажаю вам і вашим близьким здоров'я, добробуту, перемоги та миру", - сказав командир ОТУ "Північ" полковник Дмитро Красильников.



У параді взяли участь 10-та окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс", 79-та окрема десантно-штурмова бригада, 24-та окрема механізована бригада ім. короля Данила, 30-та окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького, зведений підрозділ 57-ї окремої мотопіхотної бригади ім. кошового отамана Костя Гордієна, 1-ша окрема танкова Сіверська бригада Сухопутних військ ЗСУ, зведений розрахунок жінок-військовослужбовців оперативно-тактичного угруповання "Північ", 53-тя окрема механізована бригада ім. князя Володимира Мономаха, кінологічні підрозділи, 40-а окрема артилерійська бригада ім. Великого князя Вітовта, 38-ий зенітний ракетний полк ім. генерал-хорунжого Юрія Тютюнника Сухопутних військ ЗСУ, 12-ий окремий полк підтримки, стрілецький батальйон із конвоювання, екстрадиції, охорони підсудних та охорони громадського порядку 15-го Слов'янського полку Східного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії України, 3-ій прикордонний загін ім. Героя України полковника Євгенія Пікуса, зведений підрозділ поліцейських Головного управління Нацполіції в Луганській області, Головне управління ДСНС в Луганській області, ветерани Антитерористичної операції, Операції об'єднаних сил, добровольці добровольчих батальйонів.



Під час параду було продемонстровано військову та рятувальну техніку зокрема, санітарні автомобілі Toyota Land Cruiser, легковий бронеавтомобіль Богдан-2351, броньовані автомобілі "Новатор" з протитанковими ракетними комплексами "Стугна-П", бронетранспортери БТР-80, бойову колісну плаваючу машину БТР-70, броньовану розвідувально-дозорну машину БРДМ-2, бойовий броньований автомобіль КрАЗ Кугуар, спеціальний броньований автомобіль "Варта", пожежні автоцистерни, аварійно-рятувальні автомобілі тощо.

Нагадаємо, у Києві 14 жовтня відбувся марш до Дня захисників та захисниць України.