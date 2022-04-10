У Сєвєродонецьку росіяни обстріляли багатоповерхівки та школу, - Гайдай

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"Під щільний вогонь російської армії потрапили дві багатоповерхівки в новому районі міста, а також будівля середньої школи", - зазначив він.



В одному з під'їздів ущент вигоріли квартири з першого до п’ятого поверху. Співробітники ДСНС локалізували пожежу й евакуювали двох місцевих мешканців 1938 року народження, які ще залишалися в цьому постраждалому не раз будинку.



Ще одне займання внаслідок влучання російського снаряду сталося по сусідству. Унаслідок цього вигоріли три квартири на п’ятому поверсі та постраждала школа. Жертв немає.



"За минулу ніч також зруйновані два будинки в Лисичанську та Комишувасі-1", - додав Сергій Гайдай.

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