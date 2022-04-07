У Сєвєродонецьку росіяни обстріляли лікарню, - Гайдай

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"Прицільним вогнем орки вгатили по "стратегічному об‘єкту", де роками лікували дітей та дорослих. Росіяни умисно б‘ють прямо в дах, аби після попадання будівля мала значні руйнування. Пізніше вночі покрівля почала палати. ДСНС вогонь приборкали", - розповів він.



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