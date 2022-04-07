У Сєвєродонецьку росіяни обстріляли лікарню, - Гайдай
У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли лікарню та спричинили пожежу
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Прицільним вогнем орки вгатили по "стратегічному об‘єкту", де роками лікували дітей та дорослих. Росіяни умисно б‘ють прямо в дах, аби після попадання будівля мала значні руйнування. Пізніше вночі покрівля почала палати. ДСНС вогонь приборкали", - розповів він.
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