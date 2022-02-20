У Щасті внаслідок обстрілу з боку окупантів знищено вантажівку СЦКК

Як наслідок, повністю знищено вантажне авто Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК). Про це у себе на ТГ-каналі повідомляє український військовий журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Еспресо.TV.



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"Горить український ЗіЛ-131 "білих шоломів", спостерігачів СГ СЦКК "ЩАСТЯ", знаходився на мосту КПВВ, знищений у результаті обстрілу", - зазначає Цаплієнко.



На підтвердження своїх слів він наводить відповідне відео.





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