У Щасті внаслідок обстрілу з боку окупантів знищено вантажівку СЦКК
Сьогодні, 20 лютого 2022 року, російські окупанти влаштували обстріл КПП на в'їзді до підконтрольного Україні міста Щастя Луганської області
Як наслідок, повністю знищено вантажне авто Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК). Про це у себе на ТГ-каналі повідомляє український військовий журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Еспресо.TV.
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"Горить український ЗіЛ-131 "білих шоломів", спостерігачів СГ СЦКК "ЩАСТЯ", знаходився на мосту КПВВ, знищений у результаті обстрілу", - зазначає Цаплієнко.
На підтвердження своїх слів він наводить відповідне відео.
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