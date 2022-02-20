Ми вже зламали ворожий сценарій. На обстріли відповідаємо філігранно, - Резніков

Про це йдеться у заяві міністра оборони Олексія Резнікова, оприлюднений в неділю, 20 лютого 2022 року, інформує Еспресо.TV.

"Командування російських окупаційних військ розміщує артилерію і бронетехніку серед житлових будинків і звідти обстрілює наші мирні населені пункти. Це поведінка злочинців, що провокують нас на помилки. Ворог прекрасно знає, що у нас є всі підстави відповідати згідно зі ст.51 Статуту ООН. І ми не залишаємо дії окупаційних військ безкарними. Але я пишаюся тим, як наші військові зараз тримають цей удар. Вони діють дуже виважено і знають, як відповідати філігранно. Саме тому весь потік фейків, що продукується російською пропагандою, не має ніякого ефекту. Їм ніхто не вірить", - сказав Резніков на полях Мюнхенської конференції з безпеки.



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За його словами, потік дезінформації "тільки переконує всіх, що Україна захищається від підлого агресора, який готовий принести в жертву жінок і дітей, щоб зруйнувати мир".

"У найближчий період нам слід готуватися стримувати високий тиск. Ворог намагається розхитати Україну зсередини. Залякати і примусити до капітуляції. Але ми встоїмо. Ми вже зламали ворожий сценарій, тому що були готові до нього", - сказав міністр.



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Так само, за його словами, було передбачувано продовження спільних з РФ навчань в Білорусі, і українська сторона також заздалегідь вжила відповідних заходів.

"З кожним днем дедалі більше людей будуть усвідомлювати, що ми справді захищаємо Європу. ,Це відкриє можливості для нових союзів та збільшення підтримки на різних рівнях", - підсумував Олексій Резніков.





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