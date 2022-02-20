Путін затіває найбільшу війну в Європі після 1945 року, - Борис Джонсон
Факти свідчать, що Росія планує "найбільшу війну в Європі з 1945 року", заявив прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон
Про це він сказав в інтерв’ю кореспондентці BBC Софі Раворт, основні думки з якого опубліковані у ніч з 19 на 20 лютого 2022 року, передає Еспресо.TV.
Прем'єр-міністр виступав з Мюнхена (Німеччина), де світові лідери збираються на щорічну конференцію з безпеки.
"Всі ознаки свідчать про те, що втілення плану вже в певному сенсі розпочалося", - зазначив очільник британського уряду.
За словами Джонсона, розвідка припускає, що Росія має намір почати вторгнення, під час якого буде оточено Київ.
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Відповідаючи на запитання, чи слід вважати новий напад РФ на Україну неминучив, Джонсон заявив:
"Я боюся, що це те, на що вказують докази. Їх не можна висвітлювати".
"Я боюся сказати, що план, який ми бачимо, стосується того, що може стати найбільшою війною в Європі з 1945 року лише з точки зору масштабу", - наголосив британський прем'єр.
Й при цьому йдеться "не лише про потенційну загибель українців, а й "молодих росіян", додав він.
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