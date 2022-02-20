Путін затіває найбільшу війну в Європі після 1945 року, - Борис Джонсон

Про це він сказав в інтерв’ю кореспондентці BBC Софі Раворт, основні думки з якого опубліковані у ніч з 19 на 20 лютого 2022 року, передає Еспресо.TV.



Прем'єр-міністр виступав з Мюнхена (Німеччина), де світові лідери збираються на щорічну конференцію з безпеки.



"Всі ознаки свідчать про те, що втілення плану вже в певному сенсі розпочалося", - зазначив очільник британського уряду.



За словами Джонсона, розвідка припускає, що Росія має намір почати вторгнення, під час якого буде оточено Київ.



Читайте і дивіться також: Передові частини росіян у Бєлгородській та Курській областях Росії малюють на бронетехніці особливу позначку



Відповідаючи на запитання, чи слід вважати новий напад РФ на Україну неминучив, Джонсон заявив:



"Я боюся, що це те, на що вказують докази. Їх не можна висвітлювати".



"Я боюся сказати, що план, який ми бачимо, стосується того, що може стати найбільшою війною в Європі з 1945 року лише з точки зору масштабу", - наголосив британський прем'єр.



Й при цьому йдеться "не лише про потенційну загибель українців, а й "молодих росіян", додав він.







Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb