У школах ЄС навчається майже 500 тисяч українських дітей
Майже українських дітей інтегровано в національні шкільні системи країн Європейського союзу
Про це повідомив представник Єврокомісії з питань міграції.
"Після військового вторгнення Росії в Україну ЄС швидко відреагував і продемонстрував солідарність на ділі, допомагаючи нужденним людям. Вже 492 647 українських дітей інтегровано в національні шкільні системи країн ЄС", - йдеться у повідомленні.
Додають, що вперше у своїй історії Європейський Союз активував директиву про тимчасовий захист, яка встановлює правові норми, які допомагають керувати масовим прибуттям людей. 3,9 млн осіб зареєструвались для отримання тимчасового захисту у державах ЄС.
- 10 липня ЗМІ повідомляли, що школи у Польщі прийняли 200 тисяч українських дітей. Очікується, що з нового навчального року приєднаються ще 200 тисяч.
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