У Швеції після Корану дозволили спалити Біблію і Тору

Про це повідомляє Associated Press.

Чоловік, який подав заявку на акцію протесту, виявив бажання спалити Тору і Біблію біля посольства Ізраїлю у відповідь на спалення Корану, яке минулого місяця вчинив поблизу мечеті у Стокгольмі іммігрант з Іраку.

Поліція Стокгольма погодила акцію, в якій візьмуть участь троє людей. Вона відбудеться біля ізраїльського дипломатичного відомства у суботу о 14:00 за київським часом.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог, який раніше засудив дозвіл Швеції на спалення Корану, сказав, що "його серце розбите" через те, що подібна доля чекає на Тору – священну книгу юдеїв.

Своєю чергою міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен закликав офіційний Стокгольм запобігти спаленню Тори. А головний рабин країни Іцхак Йозеф попросив короля Швеції втрутитися у проведення запланованої акції.

Рада єврейських громад скандинавської країни теж висловила жаль з приводу рішення поліції дозволити протест, провівши паралель між спаленням єврейських книг із "погромами, вигнаннями, інквізицією та Голокостом".

У Швеції закони про богохульство були скасовані у 1970-х роках, тоді як право на проведення публічних зібрань захищене конституцією.

Відзначимо, що спалення Корану стало однією з причин, чому Туреччина відклала ратифікацію вступу Швеції у НАТО.