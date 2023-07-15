У Швеції після Корану дозволили спалити Біблію і Тору
Поліція Стокгольма заявила, що дала дозвіл на акцію протесту чоловікові, який має намір спалити Біблію та Тору біля посольства Ізраїлю у Швеції.
Про це повідомляє Associated Press.
Чоловік, який подав заявку на акцію протесту, виявив бажання спалити Тору і Біблію біля посольства Ізраїлю у відповідь на спалення Корану, яке минулого місяця вчинив поблизу мечеті у Стокгольмі іммігрант з Іраку.
Поліція Стокгольма погодила акцію, в якій візьмуть участь троє людей. Вона відбудеться біля ізраїльського дипломатичного відомства у суботу о 14:00 за київським часом.
Президент Ізраїлю Іцхак Герцог, який раніше засудив дозвіл Швеції на спалення Корану, сказав, що "його серце розбите" через те, що подібна доля чекає на Тору – священну книгу юдеїв.
Своєю чергою міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен закликав офіційний Стокгольм запобігти спаленню Тори. А головний рабин країни Іцхак Йозеф попросив короля Швеції втрутитися у проведення запланованої акції.
Рада єврейських громад скандинавської країни теж висловила жаль з приводу рішення поліції дозволити протест, провівши паралель між спаленням єврейських книг із "погромами, вигнаннями, інквізицією та Голокостом".
У Швеції закони про богохульство були скасовані у 1970-х роках, тоді як право на проведення публічних зібрань захищене конституцією.
Відзначимо, що спалення Корану стало однією з причин, чому Туреччина відклала ратифікацію вступу Швеції у НАТО.
- 21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Паладан спалив Коран. МЗС Туреччини закликало розслідувати інцидент. 28 червня, в день початку мусульманського свята Курбан-байрам, влада Швеції знову дала дозвіл на проведення демонстрації, під час якої біля мечеті у Стокгольмі спалили копію Корану.
- 2 липня МЗС Ірану заявило, що не відправлятиме до Швеції нового посла на знак протесту проти спалення Корану в Стокгольмі.
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