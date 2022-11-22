У Швеції затримали двох людей за підозрою у шпигунстві
У вівторок, 22 листопада, влада Швеції повідомила, що двох людей заарештували за підозрою у шпигунстві
Про це повідомляє AP.
Зазначають, що двох людей заарештували вранці у вівторок, 22 листопада, в Стокгольмі. Одного із заарештованих звинувачують у "грубій незаконній розвідувальній діяльності проти Швеції та іноземної держави".
Прокуратура заявила, що розслідування триває вже "деякий час". Місцеві ЗМІ зазначають, що шпигунство почалося ще у 2013 році. Речник служби внутрішньої безпеки Швеції Фредрік Хултгрен Фріберг повідомив одному з медіа, що "виникла необхідність швидко заарештувати підозрюваних".
У затриманні двох людей брали участь також два гелікоптери від ЗС Швеції та елітний тактичний загін поліції.
Також прокуратура не повідомила, на користь якої країни шпигували двоє людей. Утім зазначила, що це не пов'язане з нещодавнім обвинуваченням двох братів, які шпигували на користь РФ.
- 12 листопада стало відомо, що Шведська прокуратура висунула підозру в десятирічному шпигунстві на користь Росії двом братам, що працювали на служби безпеки країни.
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