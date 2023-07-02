У Швейцарії затримали підлітків, які розбили вітрини на знак підтримки заворушень у Франції
У швейцарській Лозанні поліція затримала 7 людей, серед яких 6 підлітків, які розбили декілька вітрин на знак підтримки заворушень у Франції
Про це пише AP.
В центрі Лозанни, що знаходиться у франкомовній частині Швейцарії, зібралося близько 100 людей в знак підтримки заворушень у Франції, що виникли через вбивство поліцією 17-річного підлітка.
Зазначається, що усього за порушення було затримано 7 людей, які закидали декілька магазинів камінням та коктейлями Молотова - з них 6 підлітків, віком від 15 до 17 років. Видання повідомляє, що це були 3 хлопців та 3 дівчат, які є громадянами Португалії, Сомалі, Боснії, Швейцарії, Грузії та Сербії. Останнім затриманим став 24-річний швейцарець.
Смерть 17-річного підлітка
У вівторок, 27 червня, поліція Франції застрелила 17-річного хлопця, який не зупинив автівку. На відео, яке поширюється в соціальних мережах, видно, як поліцейський наставляє пістолет на водія автомобіля, перш ніж лунає постріл.
Співробітники швидкої допомоги намагалися реанімувати підлітка на місці події, але він невдовзі помер. Офіцера, якого звинувачують у скоєнні пострілу, затримали за звинуваченням у вбивстві.
Стрілянина викликала серію протестів у вівторок ввечері в Нантері, районі, де був убитий підліток.
Активісти підпалювали автомобілі та сміттєві баки, руйнували автобусні зупинки та запускали феєрверки біля відділку поліції. ОМОН застосував сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників, деякі з яких всю ніч створювали барикади.
Начальник поліції Парижа Лоран Нуньєс заявив, що дії поліцейського "викликають питання", хоча він припустив, що поліцейський міг відчувати загрозу.
Міністерство внутрішніх справ Франції 2 липня повідомило про затримання майже 1 300 мітингувальників під час масових заворушень по всій країні.
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