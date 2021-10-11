У Сіднеї закінчився локдаун, який тривав 4 місяці

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Обмеження запровадили, щоб не допустити штаму "дельта".

У штаті Новий Південний Уельс, столицею якого є Сідней, вакцинували 70% населення віком від 16 років.

У місті зберігаються обмеження, що стосуються заходів та шкіл.