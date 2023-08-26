У Силах оборони пояснили, чому ворог перемістив ракетоносії в Азовське море

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Корабельне угруповання ворога у кількості 10 одиниць розгорнуте у напрямку південно-східного узбережжя Криму аж до Новоросійська. А ракетоносії він цього разу перемістив в Азовське море. Це може свідчити про те, що вони так ховаються, бо не відчувають спокою у Чорному морі. Крім того, в Азовському морі ще вишукують спосіб обходу нашої ППО. Те, що вони намагалися зробити під час крайньої атаки на Одещину", - зазначила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

Наталія Гуменюк пояснила, що під час останньої атаки противник спочатку спрямував ракети типу "Калібр" на територію тимчасово окупованої Херсонщини, щоб приховати рух і не бути знищеними ще на старті, а потім зайшли несподівано з глибини узбережжя, ближче до портової інфраструктури.

"Але Сили протиповітряної оборони півдня виявилися на правильних позиціях і відпрацювали відмінно. А сам факт зміни ворогом тактики взято до уваги", - підсумувала Гуменюк.