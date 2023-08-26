У Силах оборони пояснили, чому ворог перемістив ракетоносії в Азовське море
Наталія Гуменюк, керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, зауважила, що російські ракетоносії переховуються в Азовському морі, бо не відчувають спокою у Чорному, а також вишукують спосіб обходу нашої ППО
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Корабельне угруповання ворога у кількості 10 одиниць розгорнуте у напрямку південно-східного узбережжя Криму аж до Новоросійська. А ракетоносії він цього разу перемістив в Азовське море. Це може свідчити про те, що вони так ховаються, бо не відчувають спокою у Чорному морі. Крім того, в Азовському морі ще вишукують спосіб обходу нашої ППО. Те, що вони намагалися зробити під час крайньої атаки на Одещину", - зазначила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.
Наталія Гуменюк пояснила, що під час останньої атаки противник спочатку спрямував ракети типу "Калібр" на територію тимчасово окупованої Херсонщини, щоб приховати рух і не бути знищеними ще на старті, а потім зайшли несподівано з глибини узбережжя, ближче до портової інфраструктури.
"Але Сили протиповітряної оборони півдня виявилися на правильних позиціях і відпрацювали відмінно. А сам факт зміни ворогом тактики взято до уваги", - підсумувала Гуменюк.
- 26 серпня станом на ранок у ВМС ЗСУ повідомили, що в Азовському морі на бойовому чергуванні у росіян перебувають два ворожі кораблі. Серед них один ракетоносій "калібрів", загальний залп якого до 8 ракет
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