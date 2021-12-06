У Сінгапурі розробили ПЛР-тест, який визначає штам "Омікрон"

Про це повідомляє The Straits Times.



У понеділок, 6 грудня, компанія заявила, що новий набір BioA Omicron Detection Kit здатний показувати саме штам "Омікрон", окрім попередніх варіантів коронавірусу.



Після тесту можна отримати один із трьох результатів: виявлено COVID-19 і не виявлено "Омікрон"; виявлено COVID-19 і виявлено "Омікрон"; не виявлено COVID-19 і не виявлено "Омікрон".



Компанія зазначає, що наразі новим ПЛР-тестам, здатним виявляти "Омікрон", потрібен додатковий день, щоб провести секвенування генів, перш ніж підтвердити результат.



Компанія сподівається, що здатність цього тестового набору виявляти саме штам "Омікрон" прискорить процес тестування і тест можна буде використовувати в таких місцях, як контрольно-пропускні пункти імміграції.



Обробка результатів ПЛР-тесту на коронавірус зазвичай займає від кількох годин до одного дня, проте секвенування генів, необхідне для визначення конкретного штаму, вимагає додаткового часу.



Компанія розпочала масове виробництво набору, і планує експортувати комплекти для ПЛР-тестів на "Омікрон" до Індонезії.

Раніше повідомлялось, що Японія створила систему перевірки вакцинації від COVID-19 за допомогою технології розпізнавання обличчя.