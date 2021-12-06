У Сінгапурі розробили ПЛР-тест, який визначає штам "Омікрон"
У Сінгапурі біотехнологічна компанія BioAcumen Global випустила перший набір ПЛР-тестів на коронавірус, які здатні визначити саме штам "Омікрон"
Про це повідомляє The Straits Times.
У понеділок, 6 грудня, компанія заявила, що новий набір BioA Omicron Detection Kit здатний показувати саме штам "Омікрон", окрім попередніх варіантів коронавірусу.
Після тесту можна отримати один із трьох результатів: виявлено COVID-19 і не виявлено "Омікрон"; виявлено COVID-19 і виявлено "Омікрон"; не виявлено COVID-19 і не виявлено "Омікрон".
Компанія зазначає, що наразі новим ПЛР-тестам, здатним виявляти "Омікрон", потрібен додатковий день, щоб провести секвенування генів, перш ніж підтвердити результат.
Компанія сподівається, що здатність цього тестового набору виявляти саме штам "Омікрон" прискорить процес тестування і тест можна буде використовувати в таких місцях, як контрольно-пропускні пункти імміграції.
Обробка результатів ПЛР-тесту на коронавірус зазвичай займає від кількох годин до одного дня, проте секвенування генів, необхідне для визначення конкретного штаму, вимагає додаткового часу.
Компанія розпочала масове виробництво набору, і планує експортувати комплекти для ПЛР-тестів на "Омікрон" до Індонезії.
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