У Сирії заявили про ізраїльську ракетну атаку на аеропорт Алеппо
Міністерство оборони Сирії заявило про ракетну атаку Ізраїлю на сирійський аеропорт в Алеппо, зазначається, що це вже другий удар по об'єкту цього місяця
Про це пише Al Jazeera.
"Відзначаючи третю атаку на аеропорт Алеппо за останні шість місяців, Ізраїль запустив низку ракет із Середземного моря, на захід від прибережного міста Латакія, о 3:55 ранку" (02:55 за Києвом - ред.)", - зазначили в міноборони.
Раніше цього місяця сирійські державні ЗМІ повідомили, що в результаті нальоту ізраїльської авіації на аеропорт Алеппо була пошкоджена злітно-посадкова смуга, яка була виведена з експлуатації.
"Ізраїль здійснив сотні повітряних атак проти Сирії, але рідко визнає свою відповідальність. Ізраїльські офіційні особи заявляють, що атаки спрямовані на ймовірні іранські склади зброї та особовий склад", - ствердили журналісти.
- Нагадаємо, 7 березня повідомлялося, що Ізраїль завдав авіаудару по базі та складах ополченців, яких підтримує Іран, біля аеропорту Алеппо: загинули 3 людини та виведено з ладу летовище.
- У суботу ввечері, 18 березня, ракета, випущена з сектора Газа, влучила у відкриту місцевість і впала на півдні Ізраїлю.
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