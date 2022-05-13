У СІЗО Херсона окупанти вбили ув'язненого й викрали начальника установи, - Денісова
У СІЗО окупованого Херсона росіяни вбили ув'язненого нібито за висловлювання обурення та викрали начальника установи, зв'язку з ізолятором нема
Про це в телеграмі повідомила омбудсман Людмила Денісова.
"За повідомленням працівників колонії, 11 травня окупанти зайшли до установи, закидали камери світлошумовими гранатами та відкрили вогонь з автоматів. Одного ув'язненого було вбито за висловлювання обурення", - зазначила вона.
Зараз ізолятором "керує" колаборант Євгеній Соболєв. Начальника СІЗО окупанти вивезли в невідомому напрямку. Працівники ізолятора відмовилися від співпраці з росіянами та написали рапорти про звільнення. Зараз зв'язок з установою втрачено.
Минулого тижня Людмила Денісова звернулася до міністра юстиції з вимогою евакуювати ув’язнених Херсонського СІЗО й інших установ Державної кримінально-виконавчої служби Херсонщини.
"Дії РФ є воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень РФ прав людини в Україні", - наголосила омбудсман.
- На Херсонщині окупанти викрали мирного мешканця, били його та катували струмом.
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