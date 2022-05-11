Про це в телеграмі написала омбудсман Людмила Денісова.

"Російські бойовики катують взятих у заручники мирних українців. Окупанти виклали у вільний доступ відео допиту викраденого ними мешканця Олешків на Херсонщині Сергія Мороза. На відео зафіксовані факти побиття й тортур із застосуванням електричного струму", - наголосила вона.

Омбудсман нагадала, що за Римським статутом, катування й убивство мирних мешканців належить до воєнних злочинів, а відео є його доказом.

Рашисти на окупованих територіях масово викрадають чоловіків призовного віку, щоб поповнити обмінний фонд.

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