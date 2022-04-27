Рашисти на окупованих територіях масово викрадають чоловіків призовного віку, щоб поповнити обмінний фонд, - українська розвідка

Про це повідомляє ГУР МО.

"Жертвами окупантів найчастіше стають чоловіки призовного віку. В першу чергу – ветерани АТО/ООС, колишні військові та правоохоронці, проукраїнські активісти. Відомо, що в приміщеннях херсонського ізолятора тимчасового утримання перебувають понад 300 проукраїнських активістів і ветеранів АТО/ООС, яких допитають і катують", - пишуть розвідники.

В селі Велика Лепетиха Херсонської області створено фільтраційний табір.

"Нещодавно туди прибули близько 400 російських військовослужбовців, одягнених у форму росгвардії. Вони шукають і затримують чоловіків призовного віку. Затриманих українських чоловіків масово вивозять в напрямку окупованого Криму. Головна мета таких дій – «поповнення обмінного фонду». Українських заручників планують обмінювати на російських військових злочинців. Навіть за умови, якщо українці не брали участі у бойових діях 2022 року", - констатують в ГУР МО.

Також не виключена організація пропагандистських «парадів перемоги» за участі затриманих українців.

"Згідно з отриманою інформацією їх можуть спробувати видати за «військовополонених» та провести вулицями окупованих міст. Аналогічні заходи відбувались в Донецьку 2014 року. Тоді українських героїв після численних тортур примусили пройти центральною вулицею Донецька, де їх піддавали знущанням та приниженням. Подібні дії російської влади – черговий воєнний злочин. Організаторів чекатиме невідворотне покарання", - наголошують розвідники.

Нагадаємо, окупанти розпочали примусову мобілізацію у Херсонській, Запорізькій та Харківській областях

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