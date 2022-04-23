Росіяни почали примусову мобілізацію на захопленій частині півдня України, - розвідка
Окупанти розпочали примусову мобілізацію у Херсонській, Запорізькій та Харківській областях
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки у Telegram.
"Окупанти проводять мобілізацію українських медиків, які залишаються на окупованих територіях. Зокрема, в місті Вовчанськ (Харківська область) в первинної медико-санітарної допомоги молодший медичний персонал примусово відправляють на передову для надання першої медичної допомоги російським пораненим. В разі відмови медикам погрожують розстріло", - йдеться в повідомленні.
У ГУР повідомили, що РФ почала мобілізаційні заходи щодо молоді з числа місцевого населення на окупованих територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей
"З метою забезпечення мобілізаційних заходів практично повністю перекрито можливість виїзду з Херсонської області на контрольовані Україною території. Значно обмежено можливість виїзду в бік РФ.
В Запорізькій області російські військовослужбовці та співробітники ФСБ шукають людей призовного віку. Повідомляється, що саме вони мають поповнити склад бойових підрозділів РФ на найбільш проблемних напрямках", - заявили у розвідці.
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