У Слов'янську з-під завалів багатоповерхівки врятували ще двох людей
У ніч з 15 на 16 квітня з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки у Слов'янську врятували ще двох людей
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Станом на 23:00, 15 квітня, рятувальники ДСНС розібрали 96 тонн будівельних конструкцій. До робіт залучені 30 працівників і 7 одиниць техніки.
Через більш як добу після удару рашистів по Слов'янську, з-під завалів зруйнованої п'ятиповерхівки врятували ще двох людей.
Відомо, що в результаті терористичного удару 11 людей загинуло, 22 дістали поранення.
- Удень 15 квітня з-під завалів п'ятиповерхівки у Слов'янську Донецької області рятувальники дістали тіла двох загиблих - чоловіка та жінки. Напередодні російські терористи обстріляли місто, вибухи прогриміли неподалік школи.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що російський удар по Слов'янську, 14 квітня, пошкодив та зруйнував понад 50 житлових будинків.
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