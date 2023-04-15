У Слов'янську з-під завалів багатоповерхівки врятували ще двох людей

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Станом на 23:00, 15 квітня, рятувальники ДСНС розібрали 96 тонн будівельних конструкцій. До робіт залучені 30 працівників і 7 одиниць техніки.

Через більш як добу після удару рашистів по Слов'янську, з-під завалів зруйнованої п'ятиповерхівки врятували ще двох людей.

Відомо, що в результаті терористичного удару 11 людей загинуло, 22 дістали поранення.