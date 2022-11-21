У Слов’янську затримали агента РФ, який "зливав" позиції ЗСУ

Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, у листопаді 2022 року мешканець м. Слов'янська з власного мобільного телефону через месенджер відправив повідомлення про місця розташування особового складу, автотранспорту та військової техніки Збройних Сил України, а також щодо розміщення блокпосту на території міста.



Після скоєного чоловіка викрили та затримали правоохоронці. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.



Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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