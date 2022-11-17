Про це повідомляє Служба безпеки України.

СБУ під час багатоетапної спецоперації у Вінницькій області затримала агента воєнної розвідки РФ, який “наводив" російські ракети на енергетичні об’єкти Вінниччини.

Зловмисник приховано збирав інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони на території регіону. Крім цього, він передавав агресору точні координати стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури та споруд системи життєзабезпечення. Саме за його "наводкою" окупанти планували здійснити серію прицільних ракетних ударів по енергогенеруючих підприємствах області.

У результаті слідчо-оперативних дій співробітники СБУ встановили місцеперебування і затримали ворожого агента, чим запобігли спробі передачі до РФ координат українського енергооб'єкта.

Затриманим виявився колишній радянський військовий, який на початку 90-х звільнився з армії. Після цього проживав на Вінниччині. За оперативними даними, вже тоді він був завербований представниками російської воєнної розвідки, які після розпаду СРСР перевели його в "режим очікування".

На початку повномасштабного вторгнення на нього вийшов кадровий співробітник російського ГРУ і запросив "допомогу" у проведенні розвідувально-підривної діяльності проти України.

Зрадник погодився на "пропозицію", після чого отримав ворожі завдання. Для їх виконання він приховано спостерігав за українськими об’єктами і здійснював фото-, відеофіксацію. Отримані відомості передавав до РФ через заздалегідь відпрацьований Телеграм-канал у вигляді відміток на електронних картах з медіа файлами.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільний телефон з доказами листування з російським «куратором».

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2. ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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