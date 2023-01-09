У Службі зайнятості можна навчитися керувати дроном

Про це повідомляє керівник Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк у Фейсбуці.

"Завдяки успішній співпраці та допомозі нашого соціального партнера Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ Ukraine, яке підтримує Україну за дорученням Федерального уряду Німеччини, реалізовано ряд успішних проєктів у сфері зайнятості. За допомогою отриманого від GIZ обладнання в Рівненський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості та Дніпропетровський центр ПТО ДСЗ вже друга хвиля слухачів навчається за програмою "Оператор безпілотного літального апарату (дрону)", яка на сьогодні є однією з найбільш популярних", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, освітній процес включає в себе не лише теорію, а й набуття практичного досвіду з вивченням технічних особливостей роботи з додатковим обладнанням.

"Долучитись до цієї програми можна не тільки у Рівному та Дніпрі, а також в Полтавському ЦПТО ДСЗ та Державному навчальному закладі Одеський центр ПТО ДСЗ. Тривалість навчання - від 3 до 5 днів. Вартість коливається в межах від 1000 грн до 3000 грн. Здобути навички керування БПЛА може кожен охочий, навчання для зареєстрованих безробітних безкоштовне", - написала Жовтяк.

У Київській області буде встановлена система акустичних датчиків для посилення можливостей із виявлення російських ракет та дронів.

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