Під Києвом встановлять датчики, які допоможуть виявляти російські ракети та дрони

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає Моя Київщина.

За словами голови обласної поліції, зараз про рух дронів чи ракет російських окупантів на низьких висотах, коли їх складно відстежити за допомогою радіолокаційного обладнання, військовим часто повідомляють місцеві жителі.

Він повідомив, що на Київщині для захисту об'єктів критичної інфраструктури вирішили встановити датчики, які зможуть збирати акустичну інформацію та своєчасно передавати її підрозділам ППО.

"Це зможе захистити не лише критичну інфраструктуру, не лише підстанції, які постійно обстрілює ворог, а й інші об'єкти, куди будуть націлені удари", – уточнив Нєбитов.

Він пояснив, що йдеться про датчики додаткового збору інформації, що дозволять ППО отримувати дані не лише з радарів та з лінії 102, а й з тих місць, де немає людей.

14 грудня стало відомо, що Франція та Італія схвалили постачання Україні систем протиповітряної оборони SAMP-T.

21 грудня США оголосили про рішення передати Україні ЗРК Patriot. Відомо, що система протиповітряної оборони Patriot здатна збивати крилаті ракети, балістичні ракети малого радіуса дії та літаки на значно вищій висоті, ніж раніше надані Україні системи протиповітряної оборони.

У Повітряних силах заявили, що ЗСУ зможуть опанувати Patriot за кілька місяців