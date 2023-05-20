У СНД нічого хорошого не залишилось для Молдови, - Санду

Про це вона сказала в інтерв’ю проєкту NonFiction, повідомляє ЄП.

Санду заявила, що Молдова ніколи не буде приймати в себе саміт СНД.

"На жаль, те, що сталось за весь цей час, показало, що в цій спільноті для Республіки Молдова (нічого – ред.) хорошого не залишилось", – зазначила вона.

Президентка підкреслила, що країна готова будувати хороші відносини, зокрема й торговельні, з іншими країнами, але виходячи з поваги.

"Коли існують постійні блокади, енергетичний шантаж, пропаганда і коли Росія - , тому що найбільша проблема тут РФ – не поважає суверенність, вибір нашої держави, то тоді, звісно, ми маємо виходити і завжди виходимо з інтересів наших громадян", – наголосила Санду.