У СНД нічого хорошого не залишилось для Молдови, - Санду
Президентка Молдови Мая Санду підтримує поступовий вихід країни зі Співдружності незалежних держав
Про це вона сказала в інтерв’ю проєкту NonFiction, повідомляє ЄП.
Санду заявила, що Молдова ніколи не буде приймати в себе саміт СНД.
"На жаль, те, що сталось за весь цей час, показало, що в цій спільноті для Республіки Молдова (нічого – ред.) хорошого не залишилось", – зазначила вона.
Президентка підкреслила, що країна готова будувати хороші відносини, зокрема й торговельні, з іншими країнами, але виходячи з поваги.
"Коли існують постійні блокади, енергетичний шантаж, пропаганда і коли Росія - , тому що найбільша проблема тут РФ – не поважає суверенність, вибір нашої держави, то тоді, звісно, ми маємо виходити і завжди виходимо з інтересів наших громадян", – наголосила Санду.
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