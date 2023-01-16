У Соледарі почалася окопна війна, - боєць ЗСУ Барна
Військовослужбовець ЗСУ Степан Барна зазначив, що ситуація на Донбасі залишається складною
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У Соледарі відбувається окопна війна, тобто зафіксувалися позиції обох сторін і говорити про втрату Соледара надто рано. Думаю, що Генеральний штаб України напрацює стратегію посилення українських позицій. Те, що російська сторона покращила своє військове положення у Соледарі не означає, що це буде мати стратегічне значення з точки зору результатів потенційних боїв", - вважає Барна.
Боєць ЗСУ також додав, що ситуація на Донбасі складна вже продовж останніх місяців.
"Щоденно відбуваються артилерійські, танкові, мінометні обстріли. Противник застосовує фосфорні бомби", - зауважив Барна.
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