У Соледарі почалася окопна війна, - боєць ЗСУ Барна

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Соледарі відбувається окопна війна, тобто зафіксувалися позиції обох сторін і говорити про втрату Соледара надто рано. Думаю, що Генеральний штаб України напрацює стратегію посилення українських позицій. Те, що російська сторона покращила своє військове положення у Соледарі не означає, що це буде мати стратегічне значення з точки зору результатів потенційних боїв", - вважає Барна.

Боєць ЗСУ також додав, що ситуація на Донбасі складна вже продовж останніх місяців.

"Щоденно відбуваються артилерійські, танкові, мінометні обстріли. Противник застосовує фосфорні бомби", - зауважив Барна.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зробила битву за Донбас принциповою для себе. Битва за Бахмут, Соледар та всю Луганщину триває безупинно

Ворожі війська наступають на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Проте українські захисники продовжують нищити ворога й відбили атаки росіян в районах 16 населених пунктів Донеччини та Луганщини

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